ЦБ отозвал лицензию у страховой компании

Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у ПАО «АСКО-Страхование». Об этом говорится в приказе регулятора от 3 декабря.

По данным ЦБ, компания нарушала минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств. Функции временной администрации станет исполнять Агентство по страхованию вкладов.

Компания была основана в 1990 году в Челябинске как «Южурал-АСКО». В 2018 году она поменяла название на нынешнее. В 2017 году компания вышла на Московскую биржу. «АСКО-Страхование» работала в 35 регионах России.

Ранее сообщалось, что к октябрю 2022 года на российском рынке могут исчезнуть почти 30 банков. Рынок может лишиться восьми процентов кредитных организаций из-за снижения прибыли на фоне изменений на рынке кредитования. За минувший год прекратили деятельность 45 банков.

Из них 32 — по регуляторным основаниям, семь организаций добровольно сдали лицензии, еще шесть слились или были поглощены другими банками.