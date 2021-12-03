Россияне высадили 70 миллионов деревьев

Участники III всероссийской лесовосстановительной акции «Сохраним лес» высадили около 70 миллионов деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра природных ресурсов и экологии России Сергея Аноприенко.

«По итогу 70 миллионов деревьев было высажено во всех субъектах РФ», — сообщил он.

Министр поблагодарил организации «Молодежка ОНФ», Всероссийское общество охраны природы (ВООП) и «Национальные приоритеты».

Всероссийская акция проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Ежегодно лесовосстановительные работы проводятся на площади более 1 миллионов гектаров в 85 регионах России.