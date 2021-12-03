На форуме #МЫВМЕСТЕ разработали проект для стенда Российского Красного Креста

В Москве со 2 по 5 декабря в центральном выставочном зале «Манеж» в преддверии дня волонтера проходит международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Специально для форума инициатор проекта «Культурный код» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дмитрий Левочкин разработал дизайн-макет граффити-концепции для стенда Российского Красного Креста.

«Деятельность Российского Красного Креста охватывает практически все направления оказания помощи и поддержки нуждающимся — от популяризации донорства крови и костного мозга до оказания гумпомощи в зонах боевых действий и чрезвычайных ситуаций. Об этом важно говорить, важно транслировать лучшие практики, вдохновлять еще больше людей присоединяться к добровольческому движению. В том числе с помощью искусства», — отметил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

В основе проекта — образ красного креста.

«Организация "Российский Красный Крест" выполняет важную миссию сохранения жизни и здоровья людей, оказавшихся в сложной ситуации. Наше сотрудничество в рамках форума #МЫВМЕСТЕ — не просто коллаборация, а настоящий символ единства и взаимопомощи», — рассказал о проекте Дмитрий Левочкин.