Россиянка-инспектор ДПС устроила погоню за водителем и задержала нарушителя

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Единственная в Волгоградской области женщина-инспектор ДПС Анжела Глушко задержала водителя после погони на машине, передает «Россия 1».

Лейтенант полиции в среду, 1 декабря, вышла на дежурство. Во время патрулирования она вместе с коллегой заметила подозрительный тонированный ВАЗ-99. Полиция устроила погоню. По данным портала «Волгоград 1», женщина была на пассажирском сиденье. После поворота на грунтовую дорогу она открыла стрельбу по колесам машины.

Нарушитель сбил полицейского и столкнулся со служебным автомобилем. После остановки транспортного средства, он попытался сбежать, но был задержан. Нарушителем оказался 16-летний подросток. В отношении него составили административные протоколы и возбудили уголовное дело.

Как уточнила Глушко, она служит в ГИБДД уже два года. Свободное время уделяет тренировкам: увлекается самбо, дзюдо.

Ранее россиянка решила задержать мужчину до приезда полицейских и задушила его бедрами.