Врачи раскрыли особую опасность коронавируса для одной категории людей

Стало известно о том, что у страдающих артериальной гипертензией усугубляется быстрое заражение коронавирусом и более тяжелое развитие инфекции в организме. Об особой опасности COVID-19 для этой категории людей заявил главный врач Клиники профессора Калинченко Леонид Ворслов в интервью «Общественной службе новостей».

Специалист отметил, что у гипертоников очень много специфических рецепторов, за счет которых поддерживается высокое давление — одновременно с этим их также использует вирус для внедрения в клетку. Так, при одной и той же нагрузке в организме здорового человека и больного гипертензией будут по-разному выражено инфицирование.

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«Грубо говоря, у здорового человека рецепторов пять тысяч на поверхности клетки, то есть пять тысяч вирусных единиц может войти в клетку. А у пациента с артериальной гипертонией таких рецепторов в 10 раз больше. И, соответственно, в клетку может войти 50 тысяч вирусов. Скорее всего, он и заболеет быстрее и коронавирусная инфекция будет проходить тяжелее», — объяснил Ворслов.

При этом нормализация давления лекарствами также оставляет пациентов в группе риска, так как количество специфических рецепторов не меняется. Тем не менее снизить шансы на легкое течение коронавирусом возможно при условии своевременного лечения и постоянного наблюдения у специалистов.

Ранее в декабре доктор медицинских наук Дмитрий Еделев назвал способ защититься от омикрон-штамма коронавируса. По его словам, единственный действенный способ не заразиться новым штаммом — вакцинация препаратом «Спутником V».