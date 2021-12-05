Друг Рудинштейна рассказал о его предчувствии скорой смерти

Российский актер и телеведущий Виктор Мережко рассказал о предчувствии кинопродюсера Марка Рудинштейна собственной смерти. Артист поделился воспоминаниями в интервью «Пятому каналу».

«Год назад в качестве продюсера я предлагал ему один проект, но он уже плохо себя чувствовал, у него был жуткий сахарный диабет. Он задыхался. Я поехал к нему в больницу в Москве, мы прогулялись, пошли пообедали даже в какой-то ресторанчик, но он еле дышал и тяжело ходил и задыхался. Говорит, какое нафиг продюсерство? Я еле хожу, я подохну скоро», — заявил Виктор Мережко.

По словам артиста, он выразил другу слова поддержки и пытался его переубедить, но в ответ услышал напоминание от Рудинштейна, что диабет — страшная болезнь.

Мережко добавил, что у кинопродюсера было много врагов из-за «острого языка» и принципиальности в своей оценке личностей и событий. В то же время актер заявил, что очень уважал Рудинштейна, потому что он был невероятным и искренним человеком.

Кинопродюсер Марк Рудинштейн, создатель фестиваля «Кинотавр», скончался на 76 году жизни 5 декабря в московской больнице. 17 ноября его госпитализировали с сердечным приступом, медики диагностировали инфаркт миокарда. В конце ноября кинопродюсер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).