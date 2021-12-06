Прибытие Aurus с Путиным на переговоры в Индию показали на видео

Президент РФ Путин прибыл на встречу с премьером Индии Моди на Aurus без номеров

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как президент России Владимир Путин прибыл в Индию на переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Соответствующий ролик в своем Telegram-канале опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

На кадрах записи показано, как две машины Aurus подъезжают к Хайдарабадскому дворцу. Впоследствии из автомобиля с президентским штандартом и без номеров выходит Путин и жмет руку Моди.

6 декабря началась первая встреча между Россией и Индией на высшем уровне после переговоров на полях саммита БРИКС в Бразилиа в ноябре 2019 года. Также это вторая зарубежная поездка российского лидера с момента начала пандемии коронавируса. Посол России в Нью-Дели Николай Кудашев рассказал, что в ходе мероприятия между странами могут быть заключены договоры в сферах обороны, космоса, транспорта, науки и техники и образования. Дипломат подчеркнул, что это далеко не полный перечень готовящихся двусторонних соглашений между Москвой и Нью-Дели.

Aurus — это семейство автомобилей представительского и высшего класса. В линейку, помимо седана, входят лимузин, минивэн, кабриолет, вседорожник-кроссовер.