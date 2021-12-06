В Ингушетии назвали победителя кинофестиваля «Золотая башня»

Победителя кинофестиваля «Золотая башня» в Ингушетии стал фильм «Славные сыны Кавказа»

Фильм «Славные сыны Кавказа» Вахтанга Микеладзе стал победителем VII международного кинофестиваля «Золотая башня», прошедшего в Ингушетии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что лучшим ингушским документальным фильмом признана кинокартина «Новая жизнь древнего Магаса». Лучшим документальным фильмом стал «Россия — феникс». Приз за звание лучшего северокавказского фильма получила картина «Почтовый марафон».

На церемонии закрытия зрителям показали редкие архивные кадры Назрани начала прошлого века, которые хранились в Государственном архиве кинофотодокументов и были переданы в дар республике в честь 240-летия города.

Кинофестиваль «Золотая башня» проводится в республике с 2014 года. Главный приз фестиваля — уменьшенная золотая копия средневековой ингушской башни.