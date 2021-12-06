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В Швейцарии одобрили использование камеры без кислорода для эвтаназии

Swissinfo: капсула для добровольной эвтаназии прошла юридическую экспертизу в Швейцарии
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Изображение: Sarco

Капсула для добровольной эвтаназии от компании Sarco прошла юридическую экспертизу в Швейцарии. Теперь ее на законных основаниях могут использовать и распространять в стране. Об этом рассказал доктор Филип Ничке, разработчик капсулы и основатель компании-производителя Exit International в разговоре с изданием Swissinfo.

Речь идет о капсуле, созданной на 3D-принтере. Она активируется изнутри человеком, который хочет умереть. Сначала ему зададут ряд вопросов, а затем позволят активировать механизм, который заполняет пространство камеры азотом. Фактически человек оказывается в капсуле без кислорода, однако, по словам Ничке, никакого дискомфорта при этом не испытывает.

«Все это займет около 30 секунд. Смерть наступает из-за гипоксии и гипокапнии, то есть недостатка кислорода и углекислого газа. Нет ни паники, ни ощущения удушья», — пояснил специалист. Он добавил, что уже в следующем году капсулы могут поставлять в Швейцарию, поскольку это разрешила юридическая экспертиза.

В настоящее время в Швейцарии разрешен суицид с врачебной помощью. За 2020 год такой возможностью воспользовались около 1,3 тысячи человек.

Эвтаназия также законна в Испании, Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Канаде и Колумбии. В российском законодательстве существует статья о запрете на осуществление эвтаназии — как активной, так и пассивной (когда пациенту позволяют умереть).

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