В Германии раскрыли причину запрета балета «Щелкунчик»

Критик Бруг о запрете «Щелкунчика» в Германии: вина лежит на и. о. худрука труппы Теобальд

Критик Мануэль Бруг (Manuel Brug) раскрыл причину временного запрета в Германии балета «Щелкунчик», который сочли расистским из-за имитирующего темную кожу грима. Он написал об этом в материале для Die Welt.

По его словам, принятое решение ошибочно, а вина лежит на исполняющей обязанности художественном руководителе балетной труппы Кристиане Теобальд (Christiane Theobald). Обозреватель заявил, что с 80-х годов Теобальд выполняет функцию «могильщицы балета в его традиционной форме». Ее решения он связал с «духом времени».

«Этого требует дух времени, царящий преимущественно в злобных социальных сетях. И поэтому в этом году берлинские дети будут лишены удовольствия увидеть роскошную постановку классического балета Петра Чайковского «Щелкунчик», в точности воспроизводящую премьерный вариант спектакля от 1892 года!» —написал Бруг.

В конце ноября исполняющая обязанности художественного руководителя балетной труппы Кристиана Теобальд заявила, что в Государственном балете Берлина отменили показ классической программы «Щелкунчика». По ее словам, причиной принятого решения стало то, что двое детей выходят на сцену в гриме, имитирующем темную кожу. Эксперты нашли в этом элементы расизма. Специалистам также не понравился китайский танец, где артисты передвигаются по сцене «мелкими семенящими шажками».