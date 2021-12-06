Берлинскому техно захотели присвоить статус всемирного наследия ЮНЕСКО

Диджеи, музыканты и представители немецких клубов захотели присвоить берлинскому техно статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает The Guardian.

Артисты считают, что новый статус имеет важное значение для дальнейшей судьбы этого музыкального жанра. Они уже направили обращение в ООН.

Диджей Алан Олдхэм отметил, что сейчас техно находится под угрозой, а пандемия и джентрификация мешают развитию «свободного, дикого, творческого Берлина». По словам Олдхэма, в случае получения статуса всемирного наследия клубы Berghain и Tresor будут охраняться и считаться культурными достопримечательностями. «Так много заведений закрылись за семь лет моей жизни здесь. В других городах это считалось бы естественным циклом работы клубов, но Берлин — это другое место. Здесь клубные и творческие сцены являются валютой города», — заявил диджей.

Отмечается, что признание техно откроет доступ к государственным субсидиям и другим источникам финансирования, а клубы получат дополнительную защиту. Продюсер Питера Кирн сказал, что этот жанр по-прежнему является неотъемлемой частью жизни Берлина, в то время как в других городах люди бы вряд ли приняли такую «сложную и странную» музыку.