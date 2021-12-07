Россиянин пытался прибить свои гениталии к брусчатке на Красной площади

Житель Долгопрудного пытался прибить свои гениталии к брусчатке на Красной площади

Житель подмосковного Долгопрудного пытался прибить свои гениталии к брусчатке на Красной площади в Москве. Об инциденте пишет Telegram-канал SHOT.

24-летний молодой человек пришел в центр столицы 6 декабря в 23.30, снял одежду и приготовился прибить себя к брусчатке, однако был задержан сотрудниками полиции.

При задержании у россиянина были изъяты молоток и саморезы. Свой поступок он объяснил тем, что проводил дома некий обряд, во время которого духи якобы приказали ему пойти к стенам Кремля и прибить свои гениталии к брусчатке.

Россиянина госпитализировали в психиатрическую больницу.

В 2013 году петербургский художник Петр Павленский гвоздем прибил свою мошонку к каменной брусчатке Красной площади в Москве. Акция была приурочена ко Дню сотрудника органов внутренних дел. Прибывшие на место полицейские накрыли художника простыней, а затем задержали.