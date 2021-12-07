Россиянам представили новый инструмент для рабочих звонков

Платформа VK Звонки усовершенствовала AR-технологию замены фона — благодаря собственным разработкам виртуальные фоны появились и в веб-версии сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

Отмечается, что низкоуровневая реализация модели сегментации находит человека в кадре и строит его точный и плавный контур. Нововведение в том, что все вычисления выполняются в параллельном потоке, чтобы использование виртуального фона не влияло на скорость работы «ВКонтакте» и соседних вкладок браузера.

Теперь и в веб-версии VK Звонков спикер может спокойно двигаться во время вызова и не переживать, что собеседники заметят обстановку позади него. «Виртуальный фон также помогает создать нужное настроение во время звонка: например, почувствовать себя увереннее во время рабочего обсуждения. А организаторы мероприятий могут установить на фон логотип бренда, чтобы запомниться аудитории», — говорится в сообщении.

Свои уникальные виртуальные фоны уже подготовили популярные российские артисты — Little Big, Cream Soda, Клава Кока, NILETTO, а также творческое объединение Gazgolder, сообщества Cercle и фестиваля «Дикая Мята». Писатель Дмитрий Глуховский также представит свои AR-фоны, презентация пройдет 15 декабря.

По словам технического директора «ВКонтакте», VK Видео и VK Звонков Александра Тоболя, платформу постоянно улучшают. «Обновленная нами AR-технология замены фонов во время звонка обеспечит высокое качество изображения при низкой нагрузке на устройство пользователя и позволит уверенно использовать виртуальные фоны во время звонка в том числе и в веб-версии нашего сервиса», — рассказал он.