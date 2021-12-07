Режиссер Джеймс Кэмерон назвал «Человека-паука» своим «величайшим несделанным фильмом». Об этом сообщает IndieWire.

Кинематографист отметил, что его видение этой истории сильно отличается от того, что в итоге придумал режиссер Сэм Рэйми. По мнению Кэмерона, суперсила персонажа могла бы стать отличной метафорой для «того неиспользованного потенциала, который есть у людей и который они не осознают в себе». Кроме того, режиссер рассматривал способности Человека-паука как метафору полового созревания и телесных изменений.

Кэмерон заявил, что он бы снял что-то в духе «Терминатора» или «Чужого». Он предположил, что работа над этими фильмами была бы веселой, но в то же время признал, что эта история «была ударом по заднице», после которого кинематографист понял, что ему нужно снимать свои собственные проекты.

Когда компания Carolco Pictures приобрела права на «Человека-паука», его съемками должен был заняться Кэмерон, однако компания обанкротилась. Позднее Кэмерон уговаривал студию Fox купить права на картину, но его попытки оказались безуспешными.