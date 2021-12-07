Четырехлетний изобретатель представил разработку на фестивале в Челябинске

На фестивале идей в Челябинске свою разработку представил четырехлетний изобретатель

В Челябинске прошел фестиваль идей и технологий кружкового движения. Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал».

Отмечается, что на мероприятии наставники и ученики обсуждали видение будущего. Наравне с опытными изобретателями свою разработку представил четырехлетний участник фестиваля Антон. Он собрал кухонный комбайн с точилкой для ножей, миксером и возможностью раздельного сбора мусора.

По словам юного разработчика, это позволит защитить природу.

Дети могут реализовать свои идеи в технопарках. «У нас сегодня ребенок за 1,5 часа свой фотошоп сделает, себе же на свой телефон. Мы узнаем что такое альтернативная водородная энергетика. Дети научатся заряжать свои мобильные телефоны с помощью фруктов — это реальность», — отметил директор детского технопарка «Кванториум» Иван Шмидт.

Мероприятие приурочено к 100-летию кружкового движения в России. Участниками фестиваля стали полторы тысячи человек.