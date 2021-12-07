ФСБ задержала директора администраций кладбищ Воронежа

В Воронеже сотрудники ФСБ, МВД и СКР поймали на взятке в полмиллиона рублей директора администрации городских кладбищ. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Бовт.

По версии следствия, 6 декабря к задержанному обратился местный житель и попросил предоставить земельный участок на городском кладбище, чтобы похоронить там свою пожилую родственницу после ее смерти. Директор знал, что на этом кладбище допустимо лишь захоронение супругов и родственников тех, кто уже умер, но согласился помочь.

За свои услуги он потребовал 500 тысяч рублей. Получать деньги лично подозреваемый не захотел и попросил пойти на встречу свою знакомую, агента ритуальных услуг.

В тот же день женщина получила взятку, но не успела передать директору, потому что была задержана сотрудниками СКР, ФСБ и МВД России. Затем задержали и самого главу администрации.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Покушение на получение взятки в крупном размере»).