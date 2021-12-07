Дизайн евро изменится

Европейский центробанк (ЕЦБ) планирует создать новый дизайн для банкнот евро к 2024 году, говорится на сайте организации.

Дизайн изменится впервые за 20 лет, до этого на банкноты добавляли только новые средства защиты от подделок. Будут созданы фокус-группы, которые станут собирать мнения жителей еврозоны по поводу дизайна банкнот. Потом в специальную консультативную группу войдут представители всех стран еврозоны, отобранные национальными банками. Также в обсуждении будут участвовать представители разных отраслей (историки, архитекторы, математики, фотографы и другие).

Окончательное решение ЕЦБ примет после общественных консультаций. «Пора пересмотреть внешний вид банкнот, чтобы сделать их ближе для европейцев любого возраста и происхождения», — отметила глава европейского Центробанка Кристин Лагард. Процесс выбора нового дизайна будет идти параллельно с разработкой цифрового евро.

В планах регулирующего органа — сделать цифровой евро одновременно легким в использовании и неуязвимым для мошенников, и пока что для этого не нашлось никаких технологических препятствий. Кроме того, виртуальный евро будет экологичнее других криптовалют. ЕЦБ заявляет, что для выполнения десятков тысяч транзакций в секунду потребуется во много раз меньше энергии, чем, например, биткоину.