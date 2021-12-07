В Ираке взорвался заминированный автомобиль

Al Sumaria: семь человек стали жертвами взрыва в городе Басра на юго-востоке Ирака

В городе Басра на юго-востоке Ирака взорвался заминированный автомобиль. Об этом сообщает телеканал Al Sumaria.

По информации телеканала, взрыв произошел около входа в ресторан недалеко от местной республиканской больницы. Жертвами происшествия стали как минимум семь человек, несколько жителей получили ранения. Обстоятельства атаки на данный момент уточняются.

Ранее стало известно, что во французской коммуне Санари-сюр-Мер взорвалось трехэтажное здание. По информации прибывших на место пожарных, под завалами оказались пять человек, среди них один ребенок и четверо взрослых. Десятки сотрудников экстренных служб были мобилизованы для устранения последствий происшествия. Предполагается, что взрыв произошел из-за утечки газа.