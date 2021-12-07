Акции Intel взлетели

Акции производителя электронных устройств и компьютерных компонентов Intel взлетели на 8,82 процента, с 50,96 до 55,45 доллара за штуку, на постмаркете на американской бирже Nasdaq. Затем бумаги скорректировались до 54,3 доллара (плюс 6,56 процента).

Резкий рост акций вызван новостью о планах Intel вывести на IPO (первичное публичное размещение бумаг на бирже) в середине 2022 года свое подразделение Mobileye, которое занимается разработкой технологий для беспилотных автомобилей. Рыночная стоимость Mobileye может достичь 50 миллиардов долларов. Окончательное решение о выходе на биржу будет зависеть от рыночной ситуации.

Компания Mobileye основана в 1999 году в Израиле. Куплена Intel за 15,3 миллиарда долларов в 2017 году, чтобы конкурировать с Nvidia и Qualcomm — крупнейшими разработчиками систем для беспилотных автомобилей. Хотя Mobileye принадлежит Intel, она никогда не использовала инфраструктуру компании для производства чипов, покупая полупроводники у тайваньской TSMC.

В третьем квартале 2021 года доходы Mobileye составили 326 миллионов долларов — на 39 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Компания ожидает роста выручки на 40 процентов по итогам 2021 года.