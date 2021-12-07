Раскрыты обстоятельства ранения 10-летней девочки при стрельбе в МФЦ Москвы

Baza: раненная при стрельбе в МФЦ 10-летняя София вышла из детской комнаты, чтобы попить

10-летняя София, получившая ранение в результате стрельбы в московском многофункциональном центре (МФЦ), случайно оказалась на месте инцидента. Обстоятельства случившегося раскрыло издание Baza.

По его информации, несовершеннолетняя пришла в МФЦ вместе с родителями: мать поднялась на второй этаж по делам, а отец вместе с ребенком отправился в детскую комнату.

В какой-то момент девочка захотела пить и подошла к кулеру — именно в этот момент в помещение также зашел 45-летний Сергей Глазов, он достал оружие и выстрелил в сотрудника центра. Затем, по словам Софии, он навел дуло на нее и нажал на курок: пуля задела ее по касательной.

В результате ребенок смог убежать и вернуться к отцу, впоследствии их эвакуировали. Пострадавшую девочку доставили в Морозовскую детскую больницу, медики провели ей операцию. Жизни Софии в настоящее время ничто не угрожает.

О стрельбе в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице стало известно во вторник, 7 декабря. По предварительной информации, Глазов вступил в конфликт с охранником центра из-за маски, а затем достал оружие и открыл стрельбу. По последним данным, которые привела заммэра Москвы Анастасия Ракова, в результате случившегося погибли два человека, четверо, в том числе 10-летний ребенок, пострадали.

Нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).