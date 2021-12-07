Байден забыл включить микрофон на переговорах с Путиным

Президент США Джо Байден в начале беседы с российским лидером Владимиром Путиным забыл включить микрофон. Внимание на технические сложности, с которыми столкнулся американский политик на переговорах, обратило Daily Mail.

Так, на ранее опубликованных первых кадрах с переговоров лидеров двух стран было видно, как Байден улыбнулся, помахал Путину рукой и что-то сказал, однако слышно его не было. После этого президент США отвлекся на гаджет на своем столе, стараясь включить звук. Спустя несколько секунд ему удалось это сделать.

«Вот так. Здравствуйте. Рад снова вас видеть», — сказал Байден, наладив связь.

Двусторонние переговоры Путина и Байдена стартовали ранее 7 декабря и на момент публикации материала продолжаются около двух часов. В этот раз они впервые проходят в формате телемоста, при этом данный контакт стал для двух лидеров пятым с момента вступления Байдена в должность президента.

