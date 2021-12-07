ФСИН в колониях Приморья прикрыла организованный авторитетами «кол-центр»

В колониях Приморья ФСИН и силовики прикрыли «кол-центр», организованный криминальными авторитетами. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе краевого управления ФСИН.

По данным ведомства, в результате рейда, в котором также принимали участие сотрудники СКР и ФСБ, была установлена группа заключенных, которые придерживались воровских устоев и относились к движению «А.У.Е.» (запрещено в России как экстремистское). Криминальные авторитеты организовали на территории учреждений систему вымогательства денег у других заключенных и даже содержали «кол-центр», заставляя других осужденных заниматься телефонным мошенничеством.

Криминальные авторитеты препятствовали сотрудникам уголовно-исполнительной системы в их деятельности и провоцировали на это других заключенных. В настоящее время эти авторитеты вывезены в другие учреждения, а в их отношении возбуждены новые уголовные дела по статье «Организация деятельности экстремистской организации» УК РФ.