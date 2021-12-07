Сценарист «Хода королевы» признал искажение фактов о советской шахматистке

Продюсер и автор сценария мини-сериала «Ход королевы» Скотт Фрэнк признал в суде, что факты о советской шахматистке грузинского происхождения Ноне Гаприндашвили в шоу были преднамеренно изменены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Гаприндашвили Майя Мцариашвили, которая защищает интересы спортсменки на судебном процессе против стриминг-платформы Netflix.

«Мы опросили продюсера и сценариста этого сериала Скотта Фрэнка, который был привлечен Netflix для укрепления своих позиций [в суде]. Он был вынужден подтвердить определенные обстоятельства. Он знал, что Нона Гаприндашвили была реальным человеком, он также знал, что большую часть ее профессиональной карьеры составляла игра с мужчинами, однако это обстоятельство преднамеренно было изменено», — рассказала Мцариашвили, отметив, что авторы шоу также знали, что Гаприндашвили была советской шахматисткой, однако в многосерийном фильме ее упомянули как «русскую».

По словам Мцариашвили, компания Netflix попросила суд прекратить тяжбу, однако их просьба не была удовлетворена. Очередное слушание назначено на 24 января 2022 года.

В сентябре этого года пятикратная чемпионка СССР по шахматам Нона Гаприндашвили подала иск в окружной суд Калифорнии на стриминг-платформу Netflix. Спортсменка потребовала от создателей сериала «Ход королевы» пять миллионов долларов из-за ошибки в шоу. В одном из эпизодов говорится, что Гаприндашвили не играла с мужчинами, однако в действительности ее соперниками в разное время были 59 представителей противоположного пола, в том числе десять гроссмейстеров. Кроме того, по данным The Hollywood Reporter, в иске говорилось, что Гаприндашвили в многосерийном фильме назвали представительницей России, а не Грузии.