Врач раскрыла опасность быстрой потери веса

Доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Екатерина Кудина рассказала, чем опасна быстрая потеря веса. Это явление может быть серьезным симптомом, подчеркнула она в интервью агентству «Прайм».

Врач раскрыла опасность резкого похудения, когда оно не связано с кардинальным изменением схемы питания или увеличением физических нагрузок. В такой ситуации специалист назвала потерю веса симптомом болезни и поводом обращения за медицинской помощью.

«Даже если человек мечтал похудеть, имея излишнюю массу тела, непреднамеренное ее снижение не должно вызывать неоправданного оптимизма», — подчеркнула Кудина.

Специалист заявила, что многие заболевания могут вызвать быструю потерю веса. Среди них — эндокринная патология, повышенная функция щитовидной железы, сахарный диабет, инфекционные болезни, включая туберкулез, а также аутоиммунные и онкологические заболевания.

Человек может терять вес и по естественным причинам, однако это можно подтвердить только после полного обследования организма. Похудение также может появиться на фоне нервного стресса, что также служит поводом для визита к врачу. На этом фоне могут возникнуть или обостриться разнообразные заболевания, предупредила Кудина.

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