Раскрыта секретная сделка Apple с китайскими властями

Генеральный директор Apple Тим Кук в 2016 году подписал с китайскими властями «секретную» сделку на 275 миллиардов долларов, чтобы обойти ограничения на деятельность его компании. Об этом пишет Information со ссылкой на нераскрытые источники.

Пятилетнее соглашение включало в себя обещание Apple вкладываться в экономику Китая в обмен на лояльность властей. Соглашение было подписано с Национальной комиссией Китая по развитию и реформам после того, как Apple столкнулась с «серией регулирующих действий» со стороны правительства КНР.

Тим Кук якобы пообещал, что его компания будет работать вместе с китайскими учеными и местными производителями, а также покупать компоненты у поставщиков внутри страны. В обмен на «необходимую поддержку и помощь» со стороны правительства Apple пообещала «расти вместе с китайскими предприятиями для достижения взаимной выгоды».

Вскоре после предполагаемой сделки Apple публично объявила об инвестициях в размере одного миллиарда долларов в китайского конкурента Uber, Didi Chuxing. В 2016 году Кук сообщил о крупной сделке с ведущим производителем ветряных турбин в стране, Xinjiang Goldwind Science and Technology. Кроме того, он разработал планы переноса операций iCloud в Китай в 2017 году. К 2018 году был создан фонд зеленой энергии в размере 300 миллионов долларов.

Бизнес Apple в Китае восстановился после жестких мер регулирования в 2016 году, установив летом прошлого года квартальный рекорд выручки в 68 миллиардов долларов. На Китай приходится около одной пятой общих продаж Apple.

В начале декабря стало известно, что Apple отказалась от дополнительных заказов на производство новых смартфонов. Аналитики считают, что спрос мог упасть из-за пандемии COVID-19 и инфляции.