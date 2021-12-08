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В нацпарке в Бурятии установили модульный дом для туристов

На территории визитного центра «Хэшэгтэ» в Бурятии появился модульный дом для туристов

Фото: Тункинский Национальный Парк

В Тункинском нацпарке Бурятии установили современный модульный дом для туристов. Об этом сообщается на странице учреждения в Instagram.

Конструкция появилась на территории визитного центра «Хэшэгтэ». Как отмечается в подписи к публикации, рядом с ним расположены курорты «Нилова Пустынь», Бурхан Баабай, экологическая тропа «Саянэ зурхэ» и туристский маршрут «Шумакский том».

Отмечается, что мобильный дом рассчитан на проживание шестерых человек. Его каркас обладает повышенной теплоизоляцией.

Закупка модульного дома для туристов была реализована в рамках национального проекта «Экология».

В ноябре сообщалось, что сеть отелей Azimut начнет строительство нового горнолыжного кластера в Шерегеше в 2022 году. Известно, что сотрудники компании представили мастер-план курорта и горной арены на деловом Форуме, который состоялся в рамках открытия горнолыжного сезона в Шерегеше.

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Айсель Эюбова
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