Чубайс предупредил о радикальных потерях России в отношениях с ЕС

Россия должна пойти по пути энергоперехода, в противном случае ей придется столкнуться с радикальными потерями экспорта своих товаров в Евросоюз. Об этом на ежегодной конференции «Будущее возобновляемой энергетики в России» предупредил спецпредставитель президента страны по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, сообщает ТАСС.

По его мнению, нынешние проблемы в отношениях с Европой из-за готовящегося трансграничного углеродного налога не идут ни в какое сравнение с теми, что возникнут из-за всего «зеленого курса» ЕС. Чубайс оценил их масштаб как один к десяти.

Один только запрет в 2035 году на новые двигатели внутреннего сгорания в ЕС, предупредил чиновник, приведет к кризису на рынке нефтепродуктов. А современный энергопереход предполагает структурное изменение энергетической системы в мире, он затронет все сферы экономики и в том числе поведение конечных пользователей.

Ситуацию с налогом, который должен стать первым серьезным решением в этом курсе, Чубайс оценил как непростую, но не катастрофическую. Он напомнил, что такая мера может не соответствовать нормам ВТО, этот вопрос следует еще обсуждать с ЕС.

Также спецпредставитель президента заметил, что энергопереход послужит началом жесточайшей конкуренции стран, говорить о результатах которой пока рано. Однако уже понятно, что человечество может ожидать глобальное перераспределение элит.

Впервые Чубайс заговорил о смене мировых элит на встрече в закрытом формате в июне. Тогда он рассказал, что новый список лидеров сформируется в ходе глобальной перегруппировки не позднее конца 2020-х годов.