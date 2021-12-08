В Иркутске открылась школа казачьего фольклора

В Иркутске с 7 декабря начала работу «Школа казачьего фольклора»

В Иркутске запустили серию семинаров и мастер-классов «Школа казачьего фольклора». Об этом сообщает газета «Областная».

Уточняется, что слушатели школы получат удостоверение о прохождении курсов, или справку, если отсутствует специальное образование.

По словам директора ИОДНТ Людмилы Герды, вся жизнь казака основана на православной культуре, вере, нравственных ценностях. Она отметила, что современные казаки гордятся своим происхождением, а молодежь тянется к изучению этого наследия.

«Курсы повышения квалификации ориентированы на то, чтобы мы с вами точно понимали эту традицию, мы ее транслировали и популяризировали. Хочется сказать, что этот большой марафон, рассчитанный на девять дней, сто восемь часов, дает нам возможность пригласить спикеров, которые выступят в эти дни. Это те специалисты в области казачьей культуры нашей России, Иркутского дома народного творчества», — рассказала она.

Для слушателей будут выступать ведущие специалисты по хореографии, народному вокалу, игре на традиционных инструментах, этнографии из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Алтайского края, Иркутска.