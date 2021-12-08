Киллера задержали спустя 21 год после убийства российского бизнесмена

В Подмосковье в поселке Марфино задержали 44-летнего киллера, убившего московского бизнесмена весной 2000 года. Об этом в среду, 8 декабря, сообщает «КП».

По данным издания, преступление было совершено в подъезде одного из домов на Дубнинской улице на севере столицы. Киллер подкараулил российского предпринимателя и пять раз выстрелил в него из пистолета с глушителем. В результате ранений мужчина скончался. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.

Спустя 21 год полицейские вышли на след убийцы. Преступником оказался ранее судимый за бандитизм, разбой и убийство 44-летний мужчина. После задержания экс-киллер признался в том, что в 2000 году устранил бизнесмена за две тысячи долларов.

Задержанному предъявили обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство из корыстных побуждений, по найму, совершенное по предварительному сговору»). Следователи устанавливают личность заказчика преступления.