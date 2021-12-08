Сообщение об «опаснейшем яде» в пальмовом масле оказалось частично недостоверным

Распространившиеся в соцсетях сообщения о том, что в пальмовом масле, реализуемом в России, есть вредные примеси, а ввоз сырья никак не контролируется, оказалось частично недостоверным.

Первоисточником данной информации стала статья в печатном номере «Московского комсомольца» от 24 сентября 2019 года под заголовком «В пищевом пальмовом масле нашли опаснейший яд». Там говорится, что ввоз пальмового масла в Россию не регулируется, несмотря на большие поставки, а независимые чешские ученые нашли в российской масложировой продукции превышение содержания вредных глицидиловых эфиров, способных вызывать рак. В статье нет ссылок ни на один источник, который подтверждал бы выводы или цифры, приведенные в тексте.

Утверждение автора статьи о том, что пальмовое масло беспрепятственно ввозится в Россию, неверно. С 2010 года в стране действует Решение Комиссии Таможенного Союза №299, согласно которому все продукты, которые завозятся на территорию страны, должны проходить санитарно-эпидемиологический контроль. Еще до завоза контейнеров с продукцией в порт ее образцы исследуют в специальных аккредитованных независимых лабораториях.

Кроме того, для безопасного импорта продуктов существует целый ряд технических регламентов: «О безопасности пищевой продукции» (Решение КТС от 09.12.11 № 880), «Пищевая продукция в части ее маркировки» (Решение КТС от 09.12.2011 № 881), «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе, диетического лечебного и диетически профилактического питания» (Решение Совета ЕЭК от 15.06.2012 № 34), «Требование о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (Решение Совета ЕЭК от 20.07.2012 № 58), Письмо Роспотребнадзора от 12 мая 2015 N 01/5032-15-23. Пальмовое масло должно соответствовать всем перечисленным документам.

Также существуют нормы производства сырья. Декларацию соответствия пальмовое масло может получить только в том случае, если оно соответствует Техническим регламентам Таможенного Союза: ТР ТС 021/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 022/2011. В таком случае выдается знак соответствия и сырье допускается до производства.

Поставки пальмового масла контролируются на все этапах: от сертификации до поставок. Это требования к сырью, к транспортировке и транспортным средствам, хранению, к железнодорожным и автоцистернам, к применению антиоксидантов и добавок, к показателям безопасности. Существуют также стандарты маркировки.

Требования к пальмовому маслу изложены в стандарте Роспотребнадзора от 1.04.2011 года. За основу норматива взяты международные документы и стандарты. Им контролируется производство, транспортировка и хранение пальмового масла, а также его внешний вид, запах, консистенция и другие параметры. Определение содержания глицидиловых эфиров в растительных маслах описан в ГОСТ Р ИСО 18363. Этот документ идентичен международным.

Исследований, которые со стопроцентной вероятностью доказывали бы связь между употреблением глицидиловых эфиров и раком, нет. Более того, согласно классификации ВОЗ, в список веществ, продуктов, производственных процессов и факторов с доказанной для человека канцерогенностью глицидиловые эфиры не входят. Тем более глицидол не является «опаснейшим ядом», как заявляет «МК».

При этом в России действительно пока нет ограничений на содержание глицидиловых эфиров в пищевой продукции. В 2019 году коллегия Евразийской экономической комиссии предложила изменить Технический регламент на масложировую продукцию, ограничив содержание глицидиловых эфиров во всех растительных маслах — не более 1 мг/кг. Предполагается, что изменения вступят в силу в 2023 году, при этом Масложировой союз России в 2020 году попросил отсрочить действие документа.

Несмотря на то, что ссылок на «чешских исследователей», публикация которых берется в статье за основу, «МК» не приводит, материал разошелся в СМИ. Его распространили Life, «Царьград», «Москва 24» и другие издания.

Спустя два года после публикаций в СМИ эта информация, в частности, несуществующее «чешское исследование» вновь стала набирать популярность. Ее опубликовали сообщества «ВКонтакте» «В мире правды», «Красный комиссар», «Актуальные новости Уфы РБ», а также многие пользователи.