Российский фондовый рынок открылся ростом основных биржевых индексов в среду, 8 ноября. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже вырос до 3908,18 пункта (плюс 0,9 процента), индекс РТС поднялся до 1664,26 пункта (плюс 1,04 процента).

Из «голубых фишек» Мосбиржи на 10:05 больше всего выросли акции TCS Group (плюс 1,41 процента, до 6655,8 рубля за штуку), «Новатэка» (плюс 0,55 процента, до 1727,2 рубля) и Сбербанка (плюс 0,58 процента, до 311,6 рубля). Подешевели бумаги «Татнефти» (минус 0,22 процента, до 500 рублей) и «Полюса» (минус 0,17 процента, до 13 696 рублей).

Нефть марки Brent опустилась на 0,62 процента, до 74,94 доллара за баррель, марки WTI — на 0,79 процента, до 71,48 доллара. Январские фьючерсы на газ стоят 1023 доллара.

Курс доллара составил 73,96 рубля (минус 0,07 рубля), курс евро — 83,51 рубля (плюс 0,13 рубля). Монета биткоина стоила 50 563,4 доллара (минус 0,72 процента).