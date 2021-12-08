Иммунолог опроверг способность омикрон-штамма заменить вакцину

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков опроверг способность омикрон-штамма заменить вакцину от коронавируса в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

«Многие специалисты начинают фантазировать, что "омикрон" — спасение, "живая вакцина". И это не мнение — даже мейнстрим. Но оно на пустом месте — без фактических данных выдается желаемое за действительное», — прокомментировал он, указав на то, что многих данный в настоящее время нет.

При этом Крючков обратил внимание на то, что подобные заявления могут снизить темпы вакцинации. По его словам, часть тех, кто планировал сделать прививку, теперь может передумать. «Им уже сообщили, что у нас к Новому году подарок: вакцина живая, бесплатная, и ходить никуда не надо. Перезаражаемся — и все будет хорошо», — отметил он. Это, в свою очередь, опасно новой вспышкой заболевания.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков предположил, что омикрон-штамм коронавируса может стать живой вакциной, так как у него снижена патогенность. Он объяснил, что люди, которые будут инфицированы новым штаммом, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам