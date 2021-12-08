Испанцам запретят курить в машине

Министерство здравоохранения Испании подготовило новый всеобъемлющий план, направленный на борьбу с потреблением табачной продукции гражданами страны. Об этом сообщает EFE, передает издание 20 Minutos.

По информации издания, правительство задержалось с принятием мер по борьбе с курением, так как усилия были сосредоточены на предотвращении распространения коронавируса. Согласно новому плану Минздрава, испанцам запретят курить в машинах.

Отмечается, что до 2023 года власти Испании планируют создать больше зон, свободных от табачного дыма и электронных сигарет. Среди мер по борьбе с курением указано также повышение налогов на табачную продукцию.

30 сентября глава европейского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике неинфекционных заболеваний Кремлин Викрамасингхе назвал Россию примером для подражания в борьбе с курением и алкоголем. По его словам, в России наблюдается положительная динамика в этой сфере.