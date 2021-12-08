«Одноклассники» подвели итоги года

Тремя самыми обсуждаемыми в «Одноклассниках» (ОК) событиями 2021 года стали вакцинация от коронавируса, выборы в Госдуму и лесные пожары в России. Об этом говорится в пресс-релизе соцсети, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Подводя итоги года, в ОК заметили, что «наибольшую реакцию пользователей вызвала новость о введении ограничительных мер в Москве, а также осложнившаяся ситуация с COVID-19» в десяти регионах России. «Пики по числу упоминаний пришлись на 22 июня и 5 ноября соответственно. Вместе с тем в сети активно обсуждали "периоды нерабочих дней" в мае и ноябре, "обязательную вакцинацию" и новый штамм омикрон», — сказано в сообщении.

Самым популярным телеведущим среди пользователей соцсети стал Максим Галкин, на втором и третьем местах расположились Ольга Бузова и Лариса Гузеева. Самым упоминаемым музыкантом стал рэпер Дава, самым популярным спортсменом — бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

В ОК также вспомнили известных персон, умерших в 2021 году. Наиболее активно в соцсети обсуждали смерти актеров Василия Ланового, Владимира Меньшова и Андрея Мягкова.

Исследование было проведено на основе анализа публикаций и комментариев пользователей ОК в открытом доступе. Для оценки упоминаемости событий, явлений и людей учитывалось общее количество упоминаний события за весь год и всплески активностей на определенную тему, а также резонанс событий во времени. Данные были собраны за период с 1 января по 5 декабря, отмечается в релизе.