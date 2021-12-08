Ребенок оскорбил новую жену отца и узнал неожиданную правду о собственной матери

Пользователь Reddit поделился историей о том, как ему пришлось раскрыть сыну неожиданную правду о его матери. Мужчина объяснил, что пошел на такой шаг, так как мальчик ненавидел его новую семью и оскорблял его супругу. Ребенок был уверен, что до развода его отец не был верен жене и изменял ей с женщиной, с которой затем вступил в брак.

«Моя бывшая жена и я развелись 9 лет назад, потому что она изменила мне с моим другом в нашем собственном доме, когда наш четырехмесячный сын спал в соседней комнате», — рассказал он и добавил, что развод тяжело переживали все члены семьи. По словам автора поста, они с женой договорились не раскрывать детям настоящую причину развода до того момента, пока они не повзрослеют.

Герой истории рассказал, что через несколько лет он женился на другой женщине, в браке у них родилась дочь. Его старшие дети от первого брака отказывались видеться с новой женой отца и сводной сестрой, но рассказчику не удавалось узнать причину их неприязни.

По словам автора поста, его жена однажды попыталась наладить связь с его детьми, а в ответ они оскорбили ее. «Они назвали мою жену шлюхой и сказали ей, что не хотят видеть нашего "внебрачного ребенка"», — поделился он.

Мужчина был очень зол и позвонил сыну, чтобы прояснить ситуацию. «Он сказал, что ненавидит мою жену. Его мать сказала детям, что я изменил ей с женщиной, которая затем стала моей женой. Это ложь, потому что до развода я даже не был знаком с ней», — заявил он. В итоге мужчине пришлось рассказать сыну о том, что неверной в браке была его мать.

«Я сказал ему, что если он не верит, я могу показать тест на отцовство. Я сделал тест из-за того, что его мать не знала, кто настоящий отец нашего ребенка. Она изменяла мне в течение многих лет», — рассказал мужчина. В ответ парень промолчал и повесил трубку.

Автор поста обратился к другим пользователям с вопросом, правильно ли он поступил, раскрыв правду детям. Многие комментаторы заняли его сторону. Они заверили мужчину, что ему не стоит переживать, потому что его бывшая жена сама затронула тему, которую они договорились не поднимать.