Убивший двоих человек в МФЦ отказался сдать оружие при увольнении в запас

Россиянин, убивший двоих человек в МФЦ Москвы, отказался сдать оружие при увольнении в запас, из-за чего был отправлен на медосвидетельствование. Об этом в среду, 8 декабря, сообщает RT со ссылкой на источник.

По данным издания, в 2009 году Сергей Г. был уволен со службы в звании подполковника. При увольнении отказался сдать оружие, в связи с чем его отправили на медосвидетельствование. При этом, со слов самого задержанного, разрешения на оружие у него не было. Издание не уточняет, сдал ли мужчина в итоге оружие и что показало медосвидетельствование.

После увольнения мужчина пенсию не получал, так как стаж у него был менее 20 лет. Он нигде не работал, жил на сбережения. В изоляторе Сергея Г. навестили члены ОНК, задержанный пояснил, что открыл огонь в МФЦ после того, как пришел получать паспорт, а от него потребовали надеть медицинскую маску. Сейчас он находится в трехместной камере с двумя соседями. Членам ОНК заявил, что у него ничего не болит, нет хронических заболеваний, помощь врача, психолога или назначенного адвоката ему не нужна. Свою вину россиянин признал.

Сергей Г. устроил стрельбу в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице в Москве днем 7 декабря. Мужчина сначала пришел в ГБУ «Жилищник», которое находится в одном здании с центром госуслуг, и выстрелил в одного из сотрудников. После этого преступник выстрелил в охранника МФЦ, далее открыл огонь по посетителям. В результате случившегося погибли два человека, еще четверо пострадали.