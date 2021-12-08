Песков оценил возможности Путина управлять ЦБ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможности главы государства Владимира Путина управлять Центробанком и его председателем Эльвирой Набиуллиной, в частности, в вопросе регулирования ключевой ставкой. Его слова приводит РИА Новости.

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«Владимир Путин не может дать указания повысить ставку, поэтому в данном случае вопрос сформулирован некорректно. Вы знаете, это решение принимает Центробанк и это целиком и полностью прерогатива мегарегулятора», — отметил Песков.

По его словам, президент не может «посылать сигналы мегарегулятору», который принимает все решения самостоятельно. Одной из главных целей центробанка является поддержание инфляции в пределах целевого уровня в четыре процента годовых.

7 декабря Путин назвал инфляцию главной проблемой для россиян. По его мнению, в 2022 году ЦБ должен обеспечить возвращение к целевому уровню. Согласно текущему прогнозу регулятора, инфляция по итогам 2021 года составит 7,4-7,9 процента.