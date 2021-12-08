Верховный суд признал законным засекречивание сведений о сотрудниках НКВД

Верховный суд не стал признавать незаконными положения указа президента России, которые позволяют засекречивать имена сотрудников НКВД, сообщает «Новая газета».

Это касается указа №1203 от 30 ноября 1995 года. Иск был подан российским исследователем архивов Сергеем Прудовским, проводившем изучение харбинской операции НКВД — массовых репрессий против бывших служащих Китайско-Восточной железной дороги. В рамках этой операции расстреляли свыше 21 тысячи человек.

В 2019 году по запросу Прудовского в России рассекретили дело Татьяны Кулик, которую расстреляли как японскую шпионку в 1937-м. Женщину посмертно реабилитировали, но должности, фамилии и подписи сфабриковавших ее дело людей так и остались засекреченными.

Не исключено, что такая же ситуация может быть и по некоторым другим регионам, — отметил Прудовский. — Это меняет картину общепринятых сведений, по всей видимости, в сторону увеличения данных о репрессированных

Решение оставить гриф «секретно» суды четырех инстанций вплоть до Верховного мотивировали президентским указом от 1995 года, охраняющим личные данные сотрудников контрразведки. Прудовский с таким аргументом не согласился и подал иск к президенту.

Осенью 2021 года управления ФСБ по Ивановской и Тульской областям отказались предоставить историку доступ к архивам НКВД за 1937-1938 годы, сославшись на то, что раскрытие имен сотрудников НКВД может «повлечь разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти или вражды».

Особые тройки НКВД работали с сентября по ноябрь 1938 года. Они состояли из начальника УНКВД, секретаря обкома и прокурора региона, которые получили право приговаривать арестованных к расстрелу, заключению в лагеря или тюрьмы на срок от восьми до десяти лет. Протоколы их заседаний стали одним из источников сведений о числе жертв советских политических репрессий 1937-1938 годов.

За два месяца через особые тройки прошли дела примерно 108 тысяч человек, арестованных до 1 августа 1938 года. Почти 70 процентов людей были приговорены к расстрелу.

Большинство членов троек тоже были репрессированы до ноября 1938 года, то есть приговоры им выносили те же тройки, членами которых они были ранее. Ликвидируя эти органы, власти СССР отмечали грубые нарушения процессуальных правил. В частности, фальсификации, подлоги, осуждение невиновных. В 1989 году указом Президиума Верховного Совета СССР тройки были признаны антиконституционными, а их судебные решения отменены.