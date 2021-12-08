Хинштейн и Рукавишникова поддержали блокировку Tor

8 декабря Роскомнадзор внес ресурс Tor Project в реестр запрещенной информации на основании судебного решения. Решение ведомства поддержали председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Ирина Рукавишникова.

Браузер Tor был заблокирован в рамках работы Роскомнадзора по ограничению доступа к сервисам, нарушающим российское законодательство. По сообщению ведомства, решение связано с размещением на данном сайте информации, которая обеспечивает работу средств доступа к противоправному контенту. Ранее Роскомнадзор сообщил, что планирует заблокировать в России еще шесть VPN-сервисов.

Председатель комитета Госдумы Российской Федерации по информационной политике Александр Хинштейн отметил, что блокировка сайта преследует цель борьбы с незаконными действиями и связана с тем, что браузер открывает доступ к даркнету. Председатель комитета подчеркнул, что блокировка даркнета является необходимым шагом к созданию безопасной цифровой среды.

«Ограничение доступа к Tor — это действия, направленные исключительно на борьбу с криминалом. За последние годы даркнет, доступ к которому и открывает данный браузер, стал главным рассадником всего негативного, что есть в Сети: детская порнография, оружие, широкий ассортимент противозаконных товаров, краденные персональные данные и пользовательские аккаунты, фальшивые деньги, услуги хакеров, шок и треш-контент», — рассказал Хинштейн «Ленте.ру».

Заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Ирина Рукавишникова считает, что действия Роскомнадзора связаны не столько с решением суда, сколько с политикой защиты россиян от противоправных действий.

«Любые анонимные действия в реальной жизни или в сети интернет всегда представляют собою попытку уйти от ответственности. Очень часто подобные браузеры-анонимайзеры совершенно осознанно используются для совершения противоправных и преступных действий, в том числе — незаконных операций с персональными данными граждан, мошенничества, кибербуллинга. Блокировка данного браузера – логичный и законный шаг государства, направленный на защиту прав россиян и снижение количества анонимных действий в сети», — подчеркнула Рукавишникова.