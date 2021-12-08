Врублевский сообщил о незаконном съеме жилья у Шубина голландским журналистом

В Федеральную службу безопасности РФ поступило заявление от предпринимателя Павла Врублевского в связи с возможным нарушением закона Владимиром Шубиным и голландским журналистом Йостом Босманом при заключении и реализации договора аренды квартиры в Москве.

«Указанный «журналист» во-первых вероятно снимал квартиру незаконно с целью избежать регистрации и во-вторых скрыть источники финансирования, поскольку оплачивал заниженную стоимость аренды, в то время как Владимир Шубин пошел на это с целью избежать налогообложения», — говорится в заявлении Врублевского.

Как оказалось, с лета 2019 года треть своей собственной квартиры Владимир Шубин по договору сдавал известному голландскому журналисту Йосту Босману. Копия договора найма имеется в распоряжении «Ленты.ру». Однако по словам журналиста, квартиру он снимал целиком. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что снимал квартиру целиком, и жил там с девушкой, но уже давно переехал в Перово. От других комментариев, касающихся знакомства с Шубиным и оплаты квартиры журналист отказался.

Босман, среди прочего, проводил ряд расследований, направленных против российских властей, в том числе, имеющих цель дестабилизации украино-российских взаимоотношений. В настоящее время Йост широко освещает события на Украине для западных СМИ.

«В переданных мною емэйлах от Шубина в суд в Одинцово, как и в МВД, можно найти любопытный аргумент, которым Шубин воспользовался для задержки продажи дома на два месяца, — заявил «Ленте.ру» Павел Врублевский. — Шубин ожидал войны между Россией и Украиной, по этой причине опасался роста курса доллара к рублю до 100 и в этом видел для себя риски: средства собирался отправить в США сыну, который там проживает. Теперь я понимаю, откуда у Шубина были такие странные мысли — он слишком много общался с голландским журналистом, кому сдавал комнату. Меня интересует не политика, а платил ли налоги Шубин с аренды, регистрировал ли жильца и не обещал ли квартиру тоже продать»? Предприниматель так же отметил, что почти уверен, что средства наличными с журналиста собирала некая Елена Галанцева, гендиректор фирмы Шубина, поскольку ей же иногда передавали сотрудники Врублевского и средства за аренду его дома. Елена Галанцева отказалась отвечать на вопросы «Ленты.ру».

Ранее «Лента.ру» сообщала, что по словам самого Врублевского, ссылающегося на данные кадастрового реестра, в 2012 году Шубин продал один из своих домов адвокату Эдуарду Чургулии, защищавшего на процессе членов банды Цапков, совершившей, как писал в своем блоге Павел Врублевский, «одно из самых чудовищных, жестоких, кровавых и отвратительных преступлений».

Также стало известно, что Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ рассмотрело обращение Павла Врублевского, также связанного с конфликтом вокруг дома на Николиной горе. В нем Врублевский говорил о возможных мошеннических действиях жены Владимира Шубина. Копия ответа ведомства поступила в редакцию «Ленты.ру».

«Обращение о возможных противоправных действиях С.Ф. Шубиной (супруга Владимира Шубина Светлана — примечание «Ленты.ру») рассмотрено. Проведение проверки поручено сотрудникам УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве», – говорится в ответе замначальника УЭБ и ПК ГУ МВД России по городу Москва Ильгама Юсупова Павлу Врублевскому.

Напомним, что суть спора Врублевского с Шубиным в том, что он и его семья в 2010 году арендовали у Шубина дом за 10 тысяч долларов в месяц. Затем цена была снижена до 5 тысяч долларов. Шубин несколько раз пытался разорвать договор аренды, но менял решение. Затем Врублевские хотели купить дом, но сделка сорвалась по инициативе собственника. Павел Врублевский считает, что он потерял на аренде и ремонте дома почти полмиллиона долларов. В суде Врублевский добивался, чтобы договор аренды признали «сделкой, заключенной под влиянием обмана». Ему отказали в этом иске, а иск Шубиных о выселении удовлетворили.