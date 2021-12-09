Женщина пожертвовала на благотворительность и получила дом за 341 миллион рублей

В Великобритании женщина пожертвовала деньги на благотворительность и получила дом стоимостью 3,5 миллиона фунтов стерлингов (341 миллион рублей). Об этом сообщает Metro.

38-летняя уроженка Южной Кореи Хикиунг Джин и ее 36-летний партнер Том Холл купили лотерейный билет за 25 фунтов стерлингов (2,4 тысячи рублей), чтобы поддержать акцию благотворительной организации, которая помогла оплатить лечение их двухлетнего сына Лукаса. Когда ребенку было три месяца, он страдал от затрудненного дыхания и лечился в реанимации. У Лукаса нашли новообразование на груди и удалили его. Операция помогла, и через несколько месяцев ребенка выписали из больницы.

Теперь семья планирует переезд в выигранный дом. В новом жилище пять спален, просторная гостиная, кабинет, столовая и собственный сад. «Мы всегда мечтали о таком доме. Раньше мы жили в однокомнатной квартире в Уимблдоне и часто проходили мимо этих домов, представляя, как бы нам хотелось жить в одном из них, а теперь мы действительно живем в нем», — отметила счастливая мать.

Ранее сообщалось, что житель австралийского города Эдвардстаун, штат Южная Австралия, стал миллионером благодаря вещему сну. Мужчина рассказал, что в течение нескольких лет использовал при игре в лотерею один и тот же набор чисел, который однажды приснился ему.