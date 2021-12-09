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Макрон прокомментировал диалог Путина и Байдена

Президент Франции Макрон заявил, что Байден показал необходимость диалога с Путиным

Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидер США Джо Байден показал необходимость диалога с президентом России Владимиром Путиным. Его слова на пресс-конференции в Елисейском дворце приводит ТАСС.

«Необходимо продолжать требовательный диалог с Россией и именно путем такого диалога можно приходить к новым решениям и развивать процесс, который гарантирует сохранение суверенитета Украины», — прокомментировал итоги разговора двух президентов Макрон.

По его словам, только так можно гарантировать мир в регионе и стабильность на континенте. «Состоявшимся разговором президент Байден показал, что такой диалог с президентом Путиным надо было провести», — сказал французский лидер.

Также он поблагодарил президента США за то, что он до и после беседы с Путиным координировал свою позицию с лидерами Европейского союза. По его словам, такая координация была очень полезной.

Встреча между президентами России и США состоялась 7 декабря, она продлилась два часа и проходила по специальному каналу видеосвязи. Переговоры стали пятым контактом глав государств с момента вступления Байдена в должность. Одной из главных тем встречи стала напряженность вокруг Украины.

Марина Совина
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