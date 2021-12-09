Российский фондовый рынок открылся ростом основных биржевых индексов в четверг, 9 декабря, после резкого падения накануне. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже вырос до 3811,26 пункта (плюс один процент), индекс РТС — до 1631,7 пункта (плюс 1,18 процента).

Среди «голубых фишек» Мосбиржи на 10:05 больше всего подорожали бумаги «Сургутнефтегаза» (плюс 0,5 процента, до 38,82 рубля за акцию), «Магнита» (плюс 0,3 процента, до 5782,5 рубля) и «Яндекса» (плюс 0,24 процента, до 4944 рублей). Наибольшее падение показали акции TCS Group (минус 1,78 процента, до 6130 рублей), «Полюса» (минус 1,04 процента, до 13 414,5 рубля) и Сбербанка (минус 0,99 процента, до 294 рублей).

Нефть подорожала после небольшого падения в среду. Brent торговалась по 76,12 доллара за баррель (плюс 0,4 процента), WTI — по 72,78 доллара (плюс 0,58 процента). Стоимость январских газовых фьючерсов, вчера поднявшаяся выше 1200 долларов, сегодня торгуется по 1144 доллара.

Курс доллара составил 73,6 рубля (плюс 0,003 рубля). Курс евро — 83,38 рубля (минус 0,12 рубля). За монету биткоина давали 49 294,7 доллара (минус 2,34 процента).