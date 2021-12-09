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Российский фондовый рынок открылся ростом

Индекс Мосбиржи вырос на один процент на открытии торгов

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Российский фондовый рынок открылся ростом основных биржевых индексов в четверг, 9 декабря, после резкого падения накануне. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже вырос до 3811,26 пункта (плюс один процент), индекс РТС — до 1631,7 пункта (плюс 1,18 процента).

Среди «голубых фишек» Мосбиржи на 10:05 больше всего подорожали бумаги «Сургутнефтегаза» (плюс 0,5 процента, до 38,82 рубля за акцию), «Магнита» (плюс 0,3 процента, до 5782,5 рубля) и «Яндекса» (плюс 0,24 процента, до 4944 рублей). Наибольшее падение показали акции TCS Group (минус 1,78 процента, до 6130 рублей), «Полюса» (минус 1,04 процента, до 13 414,5 рубля) и Сбербанка (минус 0,99 процента, до 294 рублей).

Нефть подорожала после небольшого падения в среду. Brent торговалась по 76,12 доллара за баррель (плюс 0,4 процента), WTI — по 72,78 доллара (плюс 0,58 процента). Стоимость январских газовых фьючерсов, вчера поднявшаяся выше 1200 долларов, сегодня торгуется по 1144 доллара.

Brent от TradingView

Курс доллара составил 73,6 рубля (плюс 0,003 рубля). Курс евро — 83,38 рубля (минус 0,12 рубля). За монету биткоина давали 49 294,7 доллара (минус 2,34 процента).

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Платон Щукин
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