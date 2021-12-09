Британия перешла к «плану Б» из-за распространения омикрон-штамма

В Великобритании из-за распространения омикрон-штамма коронавирусной инфекции с 10 декабря вводят обязательное ношение защитных масок в большинстве общественных мест. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Будут исключения в местах, где носить ее [маску] нецелесообразно, например, когда вы едите, пьете или занимаетесь спортом. По этой же причине маски для лица не требуются в заведениях сферы гостеприимства», — говорится в сообщении британского правительства.

Также отмечается, что с 13 декабря вступит в силу рекомендация перейти на удаленный формат работы. Кроме того, с 15 декабря пропуск Covid Pass Национальной системы здравоохранения в мобильном приложении станет обязательным для входа в ночные клубы и места посещения с большим количеством человек. К ним относятся мероприятия в закрытых помещениях с 500 и более участниками, мероприятия на открытом воздухе с четырьмя тысячами и более участниками, а также любое мероприятие, где более десяти тысяч человек.

«Переход к плану Б в Англии, направленный на замедление распространения вируса, является соразмерным и ответственным делом», — написал премьер-министр Великобритании Джонсон в своем Twitter-аккаунте.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения зафиксированы 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне ВОЗ.

