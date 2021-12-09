Легендарный инвестор предупредил мир о финансовой катастрофе

Легендарный инвестор, основатель и руководитель инвесткомпании Bridgewater, управляющей крупнейшим в мире хедж-фондом, Рэй Далио предупредил мир о будущей финансовой катастрофе, пишет CNBC.

По мнению финансиста, одной из наиболее вероятных причин скорого глобального кризиса станет война США с Китаем из-за накопившихся противоречий двух стран. Но даже если ее не случится, «катастрофы все равно неизбежны, как показывает практика последних 500 лет».

Согласно некоторым исследованиям, торговая война с Китаем, продолжающаяся с 2018 года, уже обернулась для США потерей как минимум 300 тысяч рабочих мест снижением совокупной капитализации американских компаний на 1,7 триллиона долларов.

Также Далио дает советы о том, как минимизировать потери на случай наступления глобального финансового катаклизма. По его словам, необходимо грамотно оценивать свои активы, диверсифицировать их, вкладывая и в ликвидные, и в доходные инструменты. Среди активов, к которым следует присмотреться инвесторам, глава Bridgewater назвал криптовалюты.