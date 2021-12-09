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Названо главное отличие российских потребителей от американских

BCG: для потребителей из РФ важнее всего индивидуальность и связь с культурным наследием

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Для российских потребителях важнее всего иметь возможность сохранить и подчеркивать индивидуальность. Такое главное отличие от американский, китайских и других потребителей названо в исследовании консалтинговой компании BCG (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Также россияне больше всех в мире готовы тратить на семью и для них важно сохранять связь с культурным наследием. Кроме того, россияне чаще других говорят о том, что наличие поддержки сообщества позволяет им достичь большего. При этом они меньше всех в мире любят одиночество, смотрят спортивные передачи и боятся новых технологий.

«Россиянам крайне важно, чтобы их воспринимали в качестве отдельной личности. Попытки глобальных брендов использовать общие подходы для регионов, которые считаются похожими лишь по общепринятому географическому или социально-демографическому признаку, обречены у нас на неудачу», — отметил управляющий директор и партнер компании Максим Бахтин.

Всего BCG проанализировала 18 рынков, на которые приходится 60 процентов мирового населения: Австралию, Бразилию, Канаду, Китай, Францию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Японию, Мексику, Нигерию, Россию, Саудовскую Аравию, ЮАР, ОАЭ, Великобританию и США.

Ближе всего по духу российские потребители оказались к Италии. Уровень корреляции здесь составил 74 процента. Самое значительное сходство оказалось между потребителями в США, Канаде, Австралии и Великобритании — странах с общим культурным наследием (корреляция на уровне 93-96 процентов).

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Платон Щукин
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