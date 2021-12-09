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Путин поздравил РФПИ с десятилетием

Президент Путин поздравил Российский фонд прямых инвестиций с 10-летием
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Global Look Press

Президент Владимир Путин поздравил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с десятилетием, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что за прошедшие годы РФПИ заслужил высокий авторитет и доверие у представителей отечественного бизнеса и зарубежных партнеров, а также многое сделал для привлечения иностранного капитала в российскую экономику.

Путин подчеркнул, что именно РФПИ сыграл инициативную роль в организации производства качественных тест-систем для диагностики коронавируса и лекарственных препаратов для его лечения, внес особый вклад в разработку и продвижение вакцины от COVID-19 «Спутник V».

«Столь значительные достижения стали возможны благодаря профессионализму и опыту сотрудников фонда, грамотным управленческим и коммерческим решениям. Рассчитываю, что деятельность РФПИ, способствующая экономическому и социальному развитию нашей страны, будет и впредь столь же эффективна», — говорится в сообщении.

РФПИ был создан в 2011 году под руководством Владимира Путина, в то время премьер-министра, и тогдашнего президента Дмитрия Медведева. С момента создания фонд инвестировал более 2,1 триллиона рублей, привлек десятки миллиардов долларов инвестиций от ведущих мировых инвесторов и вложился в более чем 100 проектов в регионах России. Среди самых значимых проектов, в которые инвестировал РФПИ, — крупнейший нефтехимический проект в России с 2011 года «ЗапСибНефтехим», первый железнодорожный мост между Россией и Китаем, ЦКАД, международный аэропорт Владивостока, сеть клиник «Мать и дитя», а также запуск производства инсулина полного цикла в России компанией «Герофарм» и обеспечение доступа к высокоскоростному интернету в тысячах малых населенных пунктах России.

Кроме того, фонд активно инвестирует в вакцину от коронавируса «Спутник V». «РФПИ вложил в эту работу, взяв на себя риски, 22 миллиарда рублей. Не понимая до конца, насколько вакцина будет востребована, мы взяли на себя этот инвестиционный риск», — отмечал глава фонда Кирилл Дмитриев. По состоянию на декабрь препарат одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек.

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Варвара Кошечкина
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