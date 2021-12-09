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Александр Сысоев запустил проект о лучших шеф-поварах России

Александр Сысоев расскажет истории 52 поваров в новом проекте

Фото: Ольга Хмельницкая

Одна из главных фигур в гастрономии, менеджер Александр Сысоев запускает новый проект, который назвал History by Macallan. В нем он расскажет о лучших шеф-поварах страны как о личностях, об их падениях и взлетах, мечтах и разочарованиях.

За 52 недели будут представлены истории 52 героев: как они начинали карьеру, где ошибались, где были быстрее остальных. Они поделятся даже секретами любимых блюд, которые готовят для родных.

На сайте historybymacallan.ru можно будет посмотреть интервью, послушать подкаст, рассмотреть фотографии и видео с рецептами, а также узнать топ-10 книг, альбомов и фильмов героев. На одну неделю каждый шеф станет самой яркой личностью в индустрии.

В ресторанах профессионалы своего дела запустят меню-сет, который будет посвящен или этапам их жизни, или эволюции как профессионала.

Первым героем проекта стал шеф московского ресторана «Л. Е. С.» Андрей Колодяжный. Сет героя программы можно попробовать в течение недели, начиная с 9 декабря.

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Алена Шаповалова
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