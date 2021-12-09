Друзья отправились плавать на досках и встретили трехметровую многотонную рыбу

Двое жителей американского города Лагуна-Бич, штат Калифорния, отправились плавать на досках, встретили многотонную луну-рыбу и сфотографировали ее. Об этом сообщает The Mercury News.

Рич Герман и его друг Мэтт Уитон катались на досках с веслами (сапсерфах) недалеко от берега. Внезапно они заметили очень большую рыбу. «Чаще всего я встречаю дельфинов и китов, но никогда не знаешь, что увидишь на этот раз», — подчеркнул он. По его словам, рыба была как минимум трехметровой. Мужчина отметил, что видел подобных особей и раньше, но дальше от берега, и их размер был вдвое меньше.

По возвращении домой американцы начали искать информацию об увиденной рыбе: из Книги рекордов Гиннесса они узнали, что в 1996 году рыбак поймал луну-рыбу длиной 2,4 метра у побережья Японии, она весила 2,2 тонны. Герман предположил, что замеченная ими рыба могла быть еще длиннее. Он намерен проконсультироваться со специалистами, чтобы узнать, можно ли ее измерить, сопоставив фотографии с длиной доски.

Член правления Пляжной экологической коалиции Джулианна Стирс заявила, что увиденная мужчинами луна-рыба была крупнее, чем большинство особей, которые встречались в этом регионе, однако является ли она рекордной, сказать сложно. «Единственный способ узнать это наверняка — взвесить и измерить официально», — пояснила она.

Женщина рассказала, что луна-рыба любит лениво плавать на поверхности океана и греться на солнце. Она питается медузами и планктоном. Луна-рыба — это самая тяжелая из современных костных рыб, отдельные особи могут весить больше двух тонн. Ее длина и ширина достигают трех-четырех метров. Считается уязвимым видом.

Ранее сообщалось, что в Средиземном море у северного побережья Африки поймана огромная луна-рыба. Ее длина составила 3,2 метра, а ширина — 2,9 метра. Это рекордные размеры даже для этого региона, где рыбакам нередко встречаются крупные луны-рыбы.

