МТС Банк и TalkBank запустили чат-бот MTS Bank Now в Telegram и WhatsApp

МТС Банк и платформа TalkBank объявили о запуске чат-бота MTS Bank Now в мессенджерах Telegram и WhatsApp.

С помощью бота можно оформить виртуальную дебетовую карту, просматривать ее баланс, совершать переводы, а также найти реквизиты карты. О нововведении и его дальнейшем развитии «Ленте.ру» рассказали представители банка.

Сейчас бот дает возможность оформить виртуальную дебетовую карту MTS CASHBACK Lite, совершать по ней р2р-переводы, просматривать баланс и реквизиты. В чат-боте пользователи также может получить круглосуточную клиентскую поддержку, а также обратиться к оператору при необходимости.

«Мы запустили новый удобный и высокотехнологичный финсервис с возможностями искусственного интеллекта, чтобы пользователь мог решать финансовые задачи в привычном ему интерфейсе быстро, бесшовно и без дополнительного скачивания приложений», — рассказал вице-президент МТС Банка Владимир Стасевич.

Вице-президент МТС Банка рассказал о том, что в будущем в чат-боте можно будет воспользоваться не только банковскими услугами. По его словам, в чате появятся лайфстайл-сервисы, например? для осуществления групповых закупок. С помощью бота также можно будет перевести деньги коллегам или друзьям, не выходя из мессенджера.

Основатель TalkBank Михаил Попов подчеркнул, что такой проект не только усилит рыночную позицию обеих компаний, но и создаст возможности для новых партнерств как с клиентами, так и с крупными компаниями.

Безопасность операций клиентов в боте MTS Bank Now обеспечивается по системе, схожей с принципом защиты в банковских приложениях: с помощью простой электронной подписи в виде SMS-кода, приходящего на телефон пользователя. Дополнительную защиту и исключение несанкционированного использования обеспечивают биометрические данные и антифрод-системы.